Rafa Mora, Anabel Pantoja y Belén Esteban son, por ahora, los colaboradores de 'Sálvame' que se casan el próximo año.

El universo 'Sálvame' se prepara un aluvión de bodas el próximo año, tantas que podría ser que colaboradores y presentadores acaben con las existencias de pamelas y chaqués para ir divinos a tanto bodorrio. La crisis del coronavirus ha provocado que se aplazaran enlaces previstos para este verano como el de Anabel Pantoja que, a estas alturas, ya debería ser la mujer de su Negro. Así pues en 2021 ya está previsto que se case no solo la sobrinísima, sino también Belén Esteban que, hace unos días, anunciaba su boda por la iglesia con Miguel.

Y ahora se suma a la lista Rafa Mora que ha desvelado que el próximo año él y Macarena se convertirán en marido y mujer. La parejita ya se ha prometido dos veces y espera que la boda salga por fin adelante.

Con tanta boda en el horizonte, en 'Sálvame' están muy preocupados porque las fechas no coincidan y también por saber a qué bodorrios irán y a cuáles no. Esta última duda ya la ha resuelto el valenciano que tiene muy claro qué compañeros de programa quiere que presencien su 'sí, quiero' con Macarena que está ahora en 'La casa fuerte' y a quien Rafa defendía ayer con fervor.

Rafa Mora se sinceraban cuando Carlota preguntaba a quién invitaría de 'Sálvame'. “Realmente amigo del programa que aprecie y sea mi amigo es Kiko Matamoros, le diría a Kiko Hernández si quisiera venir porque le tengo mucho cariño aprecio, a Belén Esteban y a Mila... bueno y a María Patiño también”, explicaba el valenciano.

Pero eso en cuanto a colaboradores porque en cuanto a presentadores se refiere, Rafa no se deja a ninguno en el tintero. “Por supuesto, se lo diría a Paz Padilla, a Jorge y a ti Carlota. Sería un honor si quisierais venir”, explicaba.“Es con quien tengo relación fuera de plató”, se justificaba Mora. Un bodorrio al que quizás podrían acudir también Yola Berrocal y Leticia Sabater, las super amigas de Macarena en 'La casa fuerte'.





