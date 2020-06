Maite Galdeano amenaza con la potencia de sus pedos que sufre Yola Berrocal

que sufre Yola Berrocal Las flatulencias de la navarra sacan de quicio a Iván.

El novio de Oriana amenaza con mutilar el vibrador de Maite.

Por si la estabilidad de 'La casa fuerte' no estuviera ya suficientemente comprometida con las broncas y desencuentros de sus habitantes, ahora los concursantes se enfrentan a una nueva amenaza. La casa podría convertirse en un auténtico polvorín y la responsable de ese riesgo no es otra que la madre de Cristian. Maite Galdeano acaba de convertirse en asaltante y ha decidido comenzar su nueva etapa dentro del reality advirtiendo a sus compañeros de la potencia de sus pedos. Sí, como lo lees, no se nos ha ido la cabeza (de momento).

La navarra no tiene ningún problema en asumir que sus flatulencias pueden ser un arma de destrucción masiva y la primera en sufrir las consecuencias ha sido Yola Berrocal.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Maite llegaba al porche para instalarse en su nuevo dormitorio al aire libre ahora que pasa a ser asaltante y comenzaba por rajar lo más grande con sus amigas Yola y Letizia. “¡Me he tomado un café y estoy como una radio!”, para justificar la cháchara que se traía y que terminaba despertando a Iván que dormía. El churri de Oriana se levantaba preguntándole “¿has cagado ya? ¿Vienes cagadita?” Y ahí es cuando se desataba la tormenta... nunca mejor dicho.

Telecinco

“Ahora mismo voy a cagar, mira ahora me voy a echar un pedo” confesaba la madre de Cristina. Y dicho y hecho. Maite Galdeano soltó un aire y lo hizo encima del café de Yola Berrocal que se lamentaba. Ella se lo tomaba a broma e incluso anunciaba:“Perdón, perdón, esto es para que os vayáis acostumbrando a los sonidos que hago… o que hace mi cuerpo”.

Telecinco





Tuvo suerte de que la perjudicada fuera su amiga porque si llega a ser el novio de Oriana se hubiera liado parda y así lo hizo saber. “Yo, si se tira un pedo en mi café, no me controlo, yo ya pierdo los papeles porque, además creo que esta mujer hace las coas queriendo”, anunciaba Iván.

Telecinco

Las flatulencias de Maite Galdeano están sacando de quicio a sus compañeros de 'La casa fuerte'. Tanto mal rollo están generando que Ivan ya ha amenazado con cargarse uno de sus bienes más preciados, el preciado juguete sexual que la madre de Sofía se llevó al reality. ¿Estallará la guerra por culpa de los pedos de la navarra?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.