Isa Pantoja revoluciona 'El programa de Ana Rosa' con una inesperada confesión sexual.

revoluciona 'El programa de Ana Rosa' con una ¿Qué juguete sexual ha probado la hermana de Kiko Rivera?

ha vuelto de nuevo a ocupar su puesto de colaboradora en 'El programa de Ana Rosa' una semana después de su regreso por todo lo alto a la tele, tras cuatro meses de ausencia por el coronavirus. Pero si hace unos días hablaba en plató de los kilitos de más que había cogido Asraf por compartir chuches con su hijo Albertito, esta vez la hermana de Kiko Rivera ha confesado algo muchísimo más interesante.

Isa Pantoja comentaba lo sucedido en 'La casa fuerte' después de que los potentes pedos de Maite Galdeano sacaran de quicio a Ivan y éste amenazara con mutilarle a la navarra su apreciado consolador. Era entonces cuando Alessandro Lequio se interesaba por las características del juguetito sexual en cuestión y se animaba a preguntarle a la hija de la tonadillera si conocía ese aparato. Ojito a la respuesta...

Telecinco

El italiano se hacía el 'tonto' en el tema preguntando: “No soy experto en consoladores pero me ha sorprendido la forma porque tiene como dos cositas”. Una duda que era resuelta enseguida por Antonio Rossi. “Una va para el clítoris y la otra estimula la vagina”, explicaba el periodista. Lequio seguía haciéndose el asombrado y se dirigía a Isa para evaluar sus conocimientos en el tema.

Telecinco

“¿Tú no tienes un Satisfyer” preguntaba también Antonio Rossi. A Isa le entraba la risa floja. “Yo no he utilizado nunca eso”, confesaba con una sonrisilla nerviosa mientras el periodista insistía “¿pero lo tienes o no lo tienes?”. Joaquín Prat mediaba dando por hecho que Isa no usaba esos artilugios pero tanto él como la audiencia se llevaba una sorpresa...

Telecinco

“Que no ha utilizado nunca un juguete erótico, nunca” quería zanjar Prat. Es entonces cuando Isa responde “Ese no...” y todos se revolucionan exclamando “otros sí, otros sí” . Alessandro Lequio no perdía el tiempo y trataba de averiguar cuál sí había probado pero Isa ya no soltaba prenda.

Pues sí, amiguis, la hija de Isabel Pantoja confiesa haber probado un juguete sexual pero nos deja con las ganas de saber cuál... Así que aquí abrimos las apuestas y te preguntamos ¿cuál crees que habrá probado?

