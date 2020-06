Embajador del Citroën SUV C5 Aircross, Antonio Carmona participó en uno de los encuentros virtuales ‘Nuevos hábitos y nuevas iniciativas’ de la marca. Desde su casa de Cádiz, donde ha pasado el confinamiento, nos desvela qué quiere hacer en la ‘nueva normalidad’: “Tenemos una joya de país y quiero ver la carretera, poner a Paco de Lucía o a Camarón y conducir.”

¿Qué titulo le pondrías a la situación que hemos vivido?

No sé, lo débiles y lo sensibles que somos.

¿Cómo ves el futuro del espectáculo en directo?

La cultura siempre es lo último que se cuida. Vienen muchos cambios. Yo estoy loco por subirme a un escenario. Tenemos nuestra primera actuación el 31 de julio en Barcelona. Hace ilusión abrazar con tu música a la gente.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tus dos hijas, Marina y Lucía, siguen tus pasos...

Cuando me dijeron que querían ser músicos, no me hizo mucha gracia, porque la música se ha convertido en algo muy difícil. Lucía tiene a Sony Music pero Marina no, y viene de gira conmigo. Pero ese ‘habichuelismo’ que tienen les va a hacer remar con todas sus fuerzas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cómo has llevado estar tres meses encerrado con tu mujer, Mariola Orellana? ¿Habéis regañado mucho?

Ha habido muchos más momentos buenos que malos. Lo ha llevado muy bien Mariola. Unificar la familia ha sido lo mejor de la pandemia. Mis hijas tienen 27 y 23 años y hacen su vida. Lo que más me ha gustado ha sido arraigar el amor que nos tenemos los cuatro. Lucía tiene un novio y me dijo “si se va a su casa, yo me voy con él“ (risas). Ahora ya está el novio aquí viviendo con nosotros, la adolescencia es dura y punto (más risas).

¿Tienes nuevos hábitos para esta etapa?

Lo imprescindible y lo que nos han dicho, la mascarilla, que las tengo de todos los colores, los guantes... Lo primero que hice fue ir a tomarme una cervecita fresquita y darme un baño en la playa.

Ahora que vamos a vivir un verano diferente ¿cuál fue tu verano más especial?

En Marbella, de niño. Mi padre trabajaba allí en los festivales. Recuerdo a mi padre y a mi madre, muy jóvenes, muy enamorados, el olor de la higuera que había en la casa, disfrutar de un mercado y, lo mejor, bañarme en la playa con mi padre.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.