En una entrevista, la cantante desvela el problema de salud que sufrió en 2017.

La cantante y Orlando Bloom tuvieron una pequeña crisis sentimental ese mismo año.

En la actualidad, la estadounidense está esperando su primera hija con el actor.



La fama y el éxito no significa ausencia de problemas, sino que se lo digan a Katy Perry. Y es que, aunque siempre ha sido muy discreta con su vida privada, la archiconocida cantante ha concedido unas de sus entrevistas más personales para hablar de uno de los peores momentos de su vida, en el que su actual pareja Orlando Bloom está muy implicado. A pesar de que ahora gozan de una relación idílica, los tortolitos, que esperan su primera hija en común, rompieron su relación en 2017. Una situación que generó un gran problema de salud en la intérprete estadounidense, del que ella misma ha querido hablar.



Durante una entrevista en la radio canadiense ‘Q on CBC’, la cantante ha desvelado el peor momento que vivió en su vida en 2017. En esos momentos, la artista sufrió una crisis sentimental muy fuerte con su pareja Orlando Bloom, a lo que se sumó las pocas ventas de su disco ‘Witness’. Fue entonces cuando la tristeza entró en la vida de Katy: “Perdí mi sonrisa. No sé si mi sonrisa fue alguna vez completamente mía, pero estuve mucho tiempo viviendo de la validación, amor y admiración del mundo, y de repente todo cambió”.

Y es que la cantante llegó a pensar en el suicidio: “Si no hubiera encontrado maneras de sentirme agradecida, me hubiera quedado atascada en la tristeza y probablemente me hubiera rendido”. No obstante, la intérprete salió adelante y encontró motivos para seguir sonriendo: “Para mí fue muy importante el estar rota, porque así pude encontrarme a mí misma de una manera totalmente nueva. Así pude encontrar más dimensiones de mí misma, en vez de ser una estrella del pop ambiciosa todo el rato”.

En la actualidad, la cantante está en su mejor momento. Y es que, además de triunfar en el mundo profesional siendo una auténtica diva del pop, Perry será madre por primera vez con Orlando Bloom, con el que lleva tres años de relación tras superar ese pequeño bache que pasaron.



