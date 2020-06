Joe Jonas y Sophie Turner esperan su primer hijo.

La pareja triunfa tanto en lo personal como en los profesional.

Joe Jonas y Sophie Turner están más enamorados que nunca. Así lo han demostrado los tortolitos paseando juntos por Los Ángeles. Y es que, gracias a esta vuelta que han dado para despejarse un poco y tomar el aire después de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, la actriz ha presumido de tripita mostrando su avanzado estado de gestación. Durante el paseo, Joe no ha dejado a su chica sola en ningún momento yendo con ella de la mano. Eso sí, la pareja llevó en todo momento las mascarillas respetando las medidas de seguridad.

Gtres

Hace un año, Joe Jonas y Sophie Turner sorprendían con la noticia de su boda en Las Vegas. Más tarde, la pareja oficializó el enlace con una ceremonia privada en la campiña francesa con toda su familia y amigos. Después de esto, se confirmaba el embarazo de la conocida actriz. Y es que la joven ya presume de tripita por las calles de Los Ángeles.

Gtres

Para la ocasión, ambos escogieron un 'outfit' muy informal muy veraniego. Jonas optó por una camiseta playera azul y pantalón gris, mientras que Turner se decantó por un 'short' y una camiseta verde.



Gtres

No solo en los personal triunfan, sino que en lo profesional también les va a las mil maravillas. La actriz, reconocida por su papel como Sansa Stark en la exitosa serie de HBO, 'Juego de Tronos', y el integrante de los Jonas Brothers participarán juntos en una producción casera "The Princess Bride", de Quibi, que se estrenará este lunes 29 de junio.

