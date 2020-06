Adara Molinero y Rodri habrían iniciado una relación, según Kiko Hernández.

La ganadora de 'GH VIP 7' rompió con Gianmarco por enviarse mensajes con otros chicos por Instagram, según el italiano.

'Sálvame' ha vuelto a anunciar una de sus muchas bombas, y es que, tras muchos meses sin pulpillo, Kiko Hernández se ha vuelto a subir para hablar de una nueva relación entre dos famosos. “¡Adara y Rodrigo están juntos! ¡Son pareja!”, ha anunciado el colaborador de televisión a los cuatro vientos. No obstante, no es la primera vez que se relaciona a los ex concursantes de 'GH 17'. De hecho, después de que Gianmarco Onestini y Adara Molinero rompieran su relación tras solamente unos meses justos, ya se especuló sobre un posible tonteo entre la ganadora de 'GH VIP 7' y el ex de Bea Retamal.

Fue Rafa Mora el que aseguró que Gianmarco había visto unos mensajes muy cariñosos entre Rodri y Adara: “Te voy a enamorar en siete días” o “si el PoliDeluxe te sale mal, vente conmigo”, entre otros muchos.

Hace unas semana, Adara Molinero, en un directo junto a su madre Elena Rodríguez, aseguró que quería recuperar a gente del pasado. "Amigos o no amigos. Por ejemplo, hace poco quería quedar con una persona y no lo he hecho por el que dirán. Me he dado cuenta y ahora voy a hacer lo que quiera. A partir de ahora voy a hacerlo porque esa ha sido mi forma de ser siempre y siempre he ido con la verdad por delante. Voy a hacer lo que me dé la gana y el que quiera entenderlo bien", confirmó. ¿Se refería a Rodri en este mensaje?

