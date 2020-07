¿Quién nos iba a decir a nosotros que aquel cani que se dio a conocer en 'MYHYV' y cuyas máximas en la vida eran gimnasio-fiesta-chicas... se iba a convertir en 2020 en todo un caballero? La evolución de Rafa Mora en los últimos años ha sido bestial, y el joven, a sus 37 años, ha conseguido hacerse un hueco en la televisión como colaborador asiduo en 'Sálvame', algo que ha servido, por ejemplo, para que su novia, Macarena, consiga un puesto como chica reality en 'La Casa Fuerte'. Pero eso no ha sido suficiente para Rafa, que hace un tiempo afirmaba que se iba a poner a estudiar... ¡y poco a poco lo está consiguiendo!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Conociendo el pasado de Rafa en televisión, el cachondeo con aquella noticia estaba asegurado, pero este martes 30 de junio ha callado muchas bocas cuando en 'Sálvame' anunciaban que había aprobado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)... ¡con nada menos que un 7,28 de media! Una nota nada desdeñable... pero que puede haber dejado a Rafa con un sabor de boca agridulce, porque podría no ser suficiente (aunque hay que tener en cuenta que lo ha compaginado con el trabajo) para cumplir su sueño (estudiar Periodismo) a pesar de haber sacado un 10 en Geografía y un 9 en Lengua y Literatura.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este año, las notas de corte en las universidades madrileñas, teniendo en cuenta que son sobre 14 puntos, están bastante altas: en la Universidad Carlos III alcanza el 10'34 (un 11,96 si se estudia conjunta con Comunicación Audiovisual), un 8'14 si elige la Complutense, entre un 8,34 y un 8'56 si elige la universidad Rey Juan Carlos (y más de 9, e incluso 10, si elige uno de sus Dobles Grados), aunque sí podría escoger Historia y Periodismo en esta universidad, ya que la nota de corte está en un 6,92 en su campus de Fuenlabrada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vamos, que aunque ha sacado muy buena nota, Rafa va un poco justito, aunque es probable que el colaborador se decante por una universidad privada, donde la nota de corte para todas las carreras suele ser un 5. Sea como sea, ¡Felicidades, Rafa!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.