Sofía Suescun, al quirófano de urgencia por la boca: "Estoy cagada, pero no os asustéis"

Puede parecer que la vida de nuestras celebrities es una caja de sorpresas en general, pero lo cierto es que ¡no paran de pasarles cosas! Desde que hemos salido de la cuarentena, las famosas han recuperado sus vidas poco a poco, y con ellas, sus dramas, porque si hasta hace nada Sofía Suescun era una chica feliz, este martes se ha puesto muy nerviosa cuando ha tenido que pasar por quirófano. Sí, como lo lees: Sofía ha sido operada por un problema bucal, y nos lo ha retransmitido todo a través de Instagram: "Estoy cagada. No os asustéis, es que tengo que ir a arreglarme algo de la boca…", comenzaba diciendo.

Sofía Suescun Instagram

El problema de Sofía se trataba de una retracción de la encía bajo uno de sus incisivos inferiores, algo que si no se trata, puede desembocar en la pérdida del diente... pero "De verdad, ayudadme a saber qué pensar cuando te van a meter una pedazo de inyección… No os asustéis, simplemente tengo aquí una retracción gingival que hay que… no quiero decir qué es, pero hay que arreglarlo. No tengo palabras…", añadía Sofía muy nerviosa, aunque acompañada de su amigo Sergi Ferre, reportero de 'Sálvame', que trataba de tranquilizarla.

Sofía Suescun Instagram

Superado el momento pinchazo y el de la intervención (una cirugía ambulatoria que no ha requerido más cuidados tras terminarla), Sofía explicaba lo que se había hecho: "Lo que me ha hecho Mario (el doctor) es un injerto para rellenarlo y recuperar mi encía", escribía feliz en sus Stories. De hecho, tan bien se encontraba que tras el trajín de la operación, aprovechaba para ir a hacerse un nada discreto diseño de uñas con colores neón, de lo más veraniegos... aunque para gustos, los colores. ¿Qué te parecen?

