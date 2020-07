Han pasado casi exactamente 3 meses desde que Adara y Gianmarco pusieran fin a su turbulenta relación. Fue el pasado 27 de marzo, en pleno confinamiento, cuando Gianmarco decidía poner punto y final a ese noviazgo, tras conocerse en 'GH VIP', después de ver unos mensajes en el móvil de Adara de lo más sospechosos con Rodrigo Fuertes, ex concursante de 'GH 17'. Por aquel entonces, él mantenía esta versión mientras que Adara lo negaba todo y le acusaba de buscar una excusa para dejarla tirada y sola en Madrid con su hijo para él marcharse a Italia en plena cuarentena, después de haber incluso roto su relación con Hugo Sierra para estar con él.

Pero la verdad sólo tiene una cara, y parece que todo se ha descubierto a favor de Gianmarco: ahora, Adara ha confirmado su relación con Rodrigo (ex de Bea Betamal), y la reacción del italiano no se ha hecho esperar, con un 'os lo dije' como una catedral y un 'zasca' dirigido a Adara que se ha oído hasta en Pekín: "El tiempo pone a cada uno en su lugar , cada payaso en su circo y cada rey en su trono", ha escrito entre otras lindezas en su última foto de Instagram, en la que, por cierto, luce mejor que nunca sin camiseta.

Gianmarco, por su parte, ya puede dormir a gusto sabiendo que todos conocemos la verdad que él siempre defendió mientras Adara se empeñaba en dejarle de loco que veía cosas donde no las había. Y es que, al final, cuando el río suena, es que agua lleva...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El italiano, por su parte, ahora está centrado en su carrera musical: ya tiene disponible su single veraniego 'Maracaná', una de sus expresiones más repetidas y reconocibles que ahora ha convertido en canción junto a su hermano. ¡Estamos deseando escucharla!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.