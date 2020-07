Mario Vaquerizo retomará las grabaciones de 'TCMS' próximamente.

El cantante ha pasado por el quirófano para hacerse un retoquito estético.

Con el inicio del verano, los famosos ya empiezan a ponerse a tono para disfrutar de las vacaciones. Y es que algunos incluso han pasado por el quirófano. Ese es el caso de Mario Vaquerizo, que ha sorprendido a todos al someterse nuevamente a un retoque estético. El artista, marido de Alaska, anunció la semana pasada en el programa que colabora en 'Los 40' que iba a retocarse el pecho. Así, el cantante de las 'Nancys Rubias' se ha sometido a una ginecomastia, que consiste en reducir la grasa del pecho. Y es que Vaquerizo siempre se ha mostrado muy a favor de la cirugía estética.

Gema Checa

"La gente piensa que me quiero poner tetas, pero no. Me voy a quitar una grasita que se me ha acumulado en esa zona, algo normal en los hombres que van cumpliendo años", contó el cantante. Además, dio detalles de la operación. "Estoy recién operado pero me encuentro muy bien, he pasado un buen post-operatorio y ayer me hice mi primera cura", relató.

Gtres

No obstante, el marido de Alaska ha confesado que igual no era el mejor momento para someterse a este retoquito. "Como yo soy una persona muy absurda, me he operado en el mes de junio, el más caluroso del año y con la faja que llevo imagínate", comentó. Eso sí, como siempre, se lo ha tomado con mucho humor. "Os digo una cosa, le he pillado el punto al mundo faja, me gusta ir apretado", añadió, muy irónico.

"Todo lo que nos evite sufrir, hay que aplaudirlo, y todos los avances médicos lo consiguen, incluido los de la medicina estética. Si hay cosas que te hacen sentirte mal y lo puedes solucionar, pues adelante", concluyó.

