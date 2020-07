Elena lleva cuatro años con Pedro Solá, su actual pareja.

Su hija ha confirmado su relación con Rodri, allegado de Pedro.

Elena Rodríguez fue una de las concursantes revelación de 'Supervivientes 2020', y es que la ex concursante estuvo a punto de llegar a la final del concurso. Tras pasar la cuarentena obligatoria tras aterrizar de Honduras, la madre de Adara Molinero está aprovechando el tiempo al máximo con su familia. Y es que la ex superviviente está muy contenta de ver a sus hijos reconciliados. Pero, si hay algo que le hace todavía más feliz, es el amor. Elena está disfrutando al máximo de su pareja Pedro Solá. Parece que a las dos les va a la perfección en las relaciones amorosas porque su hija Adara acaba de confirmar que Rodri y ella son pareja.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En la visita a una clínica de estética, la ex superviviente, acompañada en todo momento de su hija, ha sido preguntada por cómo se encontraba actualmente. Y, como no podía ser de otra manera, Rodríguez afirmó estar "más feliz y enamorada que nunca". Pero, ¿habrá boda este verano entre Pedro y ella?

Ante la pregunta de la reportera de 'El programa de Ana Rosa', Elena ha preferido no responder. Eso sí, ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Una actitud que hace ver que podría pasar por el altar con su chico muy pronto. Algo que nos haría muy feliz tras las duras confesiones que la madre de la ganadora de 'GH VIP 7' relató en 'Supervivientes'.

Telecinco.es

La pareja se conoció en 'GH 17', ya que Pedro era allegado de Rodri, actual pareja de Adara Molinero. Sí, todo muy fuerte, pero el destino es así de caprichoso.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.