María Patiño confiesa uno de sus fetiches.

Los colaboradores de 'Sálvame' siempre nos ofrecen momentazos.

'Sálvame' es una auténtica caja de sorpresa, y es que cada vez que los colaboradores de televisión hablan sube el pan. La última en hacer una confesión que nos ha dejado boquiabiertos ha sido María Patiño. En una conversación simpática con sus compañeros de programa de televisión, la periodista ha destapado que es fetichista. Hasta ha dado detalles de una de las actividades que más le gusta hacer en la intimidad. Sin ningún tipo de pudor, la gallega ha revelado cuáles son sus preferencias en materia sexual. Una información que ha dejado a todos los espectadores flipando.



Telecinco

“A mí me gusta comer los pies”, confesó la presentadora de televisión. “Nunca hubiera dicho eso de ti, con lo escrupulosa que eres”, flipó Jorge Javier Vázquez. “Hombre, chuparlos… Pero no a cualquiera. No voy chupando los pies por ahí”, matizó. La periodista añadió que en materia gastronómica sí es escrupulosa, pero “de lo otro como de todo. No soy nada escrupulosa”.

Pronto, la confesión del rostro de Mediaset ha tenido diversas repercusiones en las redes sociales: “Me estoy imaginando a María Patiño chupando los pies de su pareja, con la vena del cuello muy marcada, y como si no hubiera un mañana….Patiño es la nueva Dra. Scholl”, “Ahora que ya tengo la tan necesaria información de que a María Patiño le encanta chupar pies, me quedo mucho más feliz en esta tarde de miércoles y para nada dando arcadas mientras meriendo” o “María Patiño acaba de decir que la gusta chupar pies de hombre. No dejes de soñar”.

