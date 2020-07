La cuarentena nos ha servido a muchos para parar en nuestras vidas y reflexionar sobre lo que queremos y lo que no, y seguramente Terelu Campos haya tenido mucho tiempo para pensar sobre su futuro. La colaboradora y actriz decidió reencaminar su vida hace meses cuando dejó el plató de 'Sálvame' para no volver más, y desde entonces le hemos visto mantener un perfil más bajo y dedicarse a su familia, amigos y a su papel de mala malísima en 'Paquita Salas', la serie de Netflix de Los Javis. Sin embargo, ya lo dice en refrán: no se puede escupir hacia arriba, porque luego cae, y si hace meses dijo que no pensaba volver a pisar el plató de 'Sálvame'... ahora resulta que se tiene que tragar sus palabras.

Mediaset

Porque sí: Terelu ha decidido volver al lado de sus compañeros, sin que sirva de precedente, por una noche, y es que no va a volver como colaboradora, sino como chef a la sección 'La última cena' que se emite los viernes por la noche, y lo hará junto a Víctor Sandoval (que ya mostró sus dotes como cocinero en 'Ven a Cenar conmigo: Gourmet Edition', casualmente con la hermana de Terelu, Carmen Borrego). Fue Carlota Corredera este miércoles quien, en pleno directo, llamó a Terelu para preguntarle si volvería a 'Sálvame': "Yo no cierro la puerta nunca, Carlota", le respondió.

Mediaset

Finalmente, Terelu accedía a participar en el 'talent' culinario aunque, como es lógico, lo que más intriga tiene es el reencuentro televisivo con algunos de sus compañeros. Eso sí, que no les hayamos visto juntos en la tele no significa que haya perdido el contacto con ellos. De hecho, Terelu se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Mila Ximénez en su recién estrenada batalla contra el cáncer, y es que, si alguien sabe del tema, es Terelu, que lo ha tenido ya dos veces.

