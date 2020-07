Todos lo tenemos claro: ser una Kardashian tiene más cosas buenas que malas. Porque vale, quizá tengan que aguantar a los paparazzis día sí y día también cada vez que van hasta a por el pan, pero a ellas les ha salido rentable. Y mucho. De hecho, tanto dinero les ha dado para dar las mejores fiestas de Los Ángeles, y es que cuando se ponen, tiran la casa por la ventana. Hace unos días (el pasado 27 de junio) Khloe, la pequeña de las tres hermanas Kardashian, dejó de ser tan pequeña, y es que ya le han caído 36 veranos. Eso sí: ni siquiera ser multimillonaria te libra de contraer el coronavirus, así que la fiesta se ha quedado en casa... pero no por ello ha sido 'humilde'.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kylie Jenner ha sido la encargada de poner su casa de Hidden Hills (ojo al dato: se mudó en plena pandemia -según las malas lenguas, porque se aburrió de su antigua casa tras casi dos años viviendo en ella- y le costó 36 milloncitos de nada) y de organizar un señor fiestón para su hermanísima, donde no han faltado globos rosas, dulces de color rosa y un castillo hinchable con toboganes... también rosa, además de flores (rosas) flotantes en las piscina y mediasnoches con forma de corazón. Nos hacemos una idea de cual es el color favorito de Khloe. Atención al álbum de fotos que ha subido Khloe a sus redes, porque no tienen desperdicio:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Y la lista de invitados? Este año era bastante reducida, claro, para evitar contagios innecesarios, así que, además de la cumpleañera, su novio (Tristan) y su hija (True) y la anfitriona, Kylie, tampoco faltaron Kris Jenner y su pareja, Kendall Jenner y las mejores amigas gemelas de Khloe, Malika y Khadijah Haqq. Y, además, hubo representación española en la fiesta, porque las Kardashian-Jenner presumieron de amistad con Rosalía, que no se perdió el sarao. ¡Qué envidia de fiesta!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.