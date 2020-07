Cuando pensábamos que la historia de Gianmarco con Adara no podía dar más giros de guión, el tiempo nos ha demostrado que nos equivocábamos, y es que si el pasado mes de marzo nos enterábamos de su ruptura y alucinábamos después de liarla parda para vivir su amor (él dejó atrás Italia para quedarse en España, ella rompió con Hugo Sierra...), resulta que el amor sólo era obsesión, y con las últimas declaraciones de Gianmarco en su canal de MTMad, donde se ha sincerado más que nunca, nos ha quedado claro.

Cuando rompieron, según Gianmarco fue porque le había pillado unos mensajes de un tonteo muy sospechoso a Adara con Rodri Fuertes (de GH 17), y aunque ella lo negó todo y le trató de loco, al final se ha destapado el pastel: Adara ahora sale con Rodri. Su reacción fue un tremendo zasca y un 'os lo dije' que le hizo sacar pecho por todo Instagram, pero ahora resulta que ha confesado ¡que volvería a tener sexo con Adara!

A ver, lo podemos entender, y es que que Adara se haya portado fatal con él no quita para que, físicamente, le ponga (aunque también nos parecería caer un poco bajo), pero todo ello lo ha confesado en MTMad cuando sus fans le han preguntado con qué excompañera de 'GH VIP 7' se casaría (pista: con ninguna), con cual tendría sexo y a cual mataría (esta ni se la pensó: a Alba Carrillo).

De hecho, la cosa no ha acabado ahí, porque el italiano ha puesto finas a cuatro de sus ex compañeras: de Nuria MH, "no me gustó su comportamiento"; de Anabel Pantoja, "me ha decepcionado. Hemos tenido una buena relación de amistad, pero al final ella se ha posicionado más con Kiko, y me ha dolido"; de Alba Carrillo, "me llamó una cosa que no me gustó nada ('pajillero') y cuando gané ‘El tiempo del descuento’ se la notaba un poco despechaba. Me ha dicho cosas muy feas, así que no me interesa nada". ¿Y la última? Estela Grande, a la que le ha faltado ponerle el calificativo de 'desquiciada': "Estela. En la casa era muy… ‘perfeccionista’. Vamos a dejarlo ahí. Siempre estaba gritando con ‘limpia aquí’, ‘has dejado la manzanilla allá’…", ha recordado.

Pero como lo que pasó en el concurso, para él se queda en el concurso, no ha dudado en mandarle un abrazo a Mila Ximénez ahora que lucha contra un cáncer de pulmón: "No he tenido contacto con nadie de GH VIP, pero sé que Mila no lo está pasando bien ahora mismo y le mandé un mensaje. No es un momento fácil para ti, estamos todos contigo y esperamos que todo pase y vaya bien para que vuelvas más fuerte que ante". ¡Qué majo!

