Hailey desconecta de las acusaciones de supuestos abusos de Justin en Cerdeña.

Su amiga Bella Hadid estuvo con ella.



Poco le importa a Hailey el Covid-19 ni que su marido esté envuelto en una grave acusación de acoso sexual. La modelo se ha marchado unos días a Italia en compañía de su amiga Bella Hadid para disfrutar del sol y las playas de Cerdeña. Así pudimos ver a las dos a bordo de un yate y luciendo palmito con lo que se conoce como la mínima expresión de un bikini.

Con gesto serio y cabizbaja, la modelo se ha tomado estos días para desconectar y mantener confidencias con la que es una de su mejores amigas. Después de un baño y a bordo de la embarcación, Hailey y Bella se hidrataron tomando un poco de ¿agua? mientras, seguro, se ponían al día del embarazo de la hermana de Bella, Gigi, y el malestar de Hailey con dos fans de su marido que le acusan de agresiones sexuales ocurridas en el año 2014.

Agencias

Hailey, en el yate y con un bikini animal print de la firma Tropic of C (150 €), no podía ocultar que está muy preocupada por las acusaciones a su marido.

Agencias

La top luce una retaguardia espectacular, fruto de sus muchas sesiones de gimnasio.

“Es imposible”

Mientras tanto, Bieber se defiende: “Es absolutamente imposible”, asegura y aporta pruebas que demostrarían que en las fechas en las que se produjeron los supuestos abusos él estaba con su entonces novia Selena Gomez en otro lugar. “Los abusos no deben tomarse a la ligera y emprenderé acciones legales”, añade.

