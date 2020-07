Ashton Kutcher y Mila Kunis buscan una nueva casa más moderna.

El matrimonio ha puesto su mansión a la venta.

Nadie daba un duro por ellos, pero Ashton Kutcher y Mila Kunis se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. Empezaron a salir en 2012 y ahora han decidido poner a la venta una propiedad muy especial: la primera que se compraron juntos. Fue poco después de prometerse (2014) y tras deshacerse de sus casas de solteros.



La mansión, de estilo clásico y situada en la urbanización de Hidden Valley, en Beverly Hills, tiene tres plantas y está ubicada en una parcela que supera los 2.100 metros cuadrados. Consta de cinco habitaciones, cinco baños, gym, sauna, piscina y una bodega para vinos.

La prensa de Estados Unidos asegura que Kutcher y Kunis ya se han comprado otra mansión en la misma urbanización, pero de estilo más moderno. Mientras acaban las obras, la familia ha hecho las maletas y está disfrutando de su segunda residencia, una casa playera en Santa Bárbara.



Vino solidario

La pareja de actores tiene dos hijos: Wyatt, de cinco años, y Dimitri, de tres. “En este confinamiento hemos intentado tener 20 minutos al día para nosotros”, explicó Ashton entre risas en televisión.



El matrimonio también ha aprovechado este parón para diseñar un vino solidario con el que recaudar fondos para la lucha contra el Covid-19. “Fue una forma de combinar dos de mis cosas favoritas, beber y donar“, bromeó Mila. El vino se llama Quarentine (cuarentena en inglés).



Estilo clásico: La casa tiene tres plantas y más de 700 metros cuadrados construidos. La página web de la agencia que lleva la venta, y donde puedes ver más fotos, es www.drewfenton.com.

Con mucha luz: El salón con chimenea es una de las joyas de la casa. Está rodeado de ventanales enormes por los que entra luz a lo largo de todo el día.

Coqueto comedor Los actores reúnen a sus amigos en esta mesa de madera con butacas en color crudo.

De mármol: La cocina, que cuenta con una gran isleta central, conecta con el jardín y el salón.

Súper acogedor: El dormitorio de los actores cuenta con una preciosa cama XXL con dosel, chimenea y rincón de lectura.

Baño con vistas: El baño del dormitorio está presidido por esta maravillosa bañera antigua al lado del un gran ventanal.

Para los invitados: La mansión tiene además otros cuatro dormitorios para que los actores puedan disfrutar de la compañía de sus familias. Todos están decorados en tonos neutros y con moqueta.

¡A ponerse en forma! Ser actor de Hollywood te obliga a estar estupendo, y ellos se han diseñado un completo gimnasio para no tener que salir de casa.

Relax total: Después de machacarse en el gimnasio, el matrimonio termina su sesión de puesta a punto en esta sauna con piedras calientes.

Amantes del vino: La propiedad cuenta con una bodega con aire acondicionado para tener a punto todos los caldos. Tanto Ashton como Mila son grandes aficionados al vino.

