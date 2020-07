Ariana Grande vuelve a estar enamorada de un guapo empresario.

La joven celebró por todo lo alto sus 27 primaveras.

Ariana Grande está en su mejor momento. Y es que hace tan solo unos días la cantante cumplió 27 años y, como no podía ser de otra manera, lo festejó por todo lo alto. La 'celeb' organizó una fiesta con todos sus amigos con la temática del festival 'Midsommar', a la que acudió su nuevo novio, el empresario Dalton Gomez, al que presentó oficialmente en su Instagram con un romántico beso. Unos días más tarde, Grande fue, como es habitual en ella, al 'gym' para mantener ese cuerpazo de diosa que le caracteriza...

Gtres

A juzgar por sus espectaculares conciertos, ya sabemos que si hay algo que le gusta a la artista es ser admirada. Tras su comentada fiesta de cumpleaños, la cantante fue al gimnasio en Los Ángeles junto a un amigo para realizar su habitual rutina de ejercicios.

Gtres

Y es que hay un detalle que nos ha dejado totalmente flipando: su increíble torso definido. La joven presumió de abdominales perfectos con un 'look' muy deportivo compuesto de top y mallas que realzaban su increíble figura.

Gtres

Además de ser un referente en el mundo de la música, Grande puede presumir de tener un vida prácticamente perfecta, y es que la joven está de nuevo enamorada de un empresario muy pibón, Dalton Gomez, al que conoció en uno de sus videoclips. Si es que el amor está en todas partes...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.