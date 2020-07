Aurah Ruiz cuenta el verdadero motivo de su ruptura con Jesé.

La ex concursante de 'Gran Hermano VIP' se ha sincerado con todos sus seguidores sobre el momento más duro de su vida.

Aurah Ruiz, una semana más, se ha sincerado con todos sus seguidores en su canal de 'Mtmad'.Y es que la joven ha decidido contar uno de los episodios más duros de su vida: la operación de su hijo Nyan. Un momento que, según la ex concursante de 'GH VIP', causó la ruptura con Jesé, padre del bebé. Con el objetivo de desahogarse, la canaria ha decidido contar detalladamente cómo fue el momento en el que el futbolista tomó la decisión de terminar su relación definitivamente. Algo muy sorprendente, ya que no se lo dijo ni siquiera a la cara. Muy fuerte, vamos.

"Cuando llegamos a Madrid, la verdad es que yo estaba muy contenta, pensé que quedaba muy poco para llevar a Nyan a casa. Pero, no fue así. Llegamos a Madrid y teníamos la fecha prevista para la operación que Nyan necesitaba. La única salida que yo veía era operarlo, con la esperanza de que todo cambiara y poder llevármelo a mi casa. Ni mi familia, ni el padre, nadie me apoyaba", relató la canaria, muy emocionada.

En un principio, Ruiz afirmó que el padre de su hijo estaba completamente implicado. "El papá había decidido dejar a un lado su trabajo para ocuparse de lo que realmente importaba en ese momento que era su hijo", contó.

Eso sí, hubo un momento que lo cambió todo. Tras conocer que la operación se torció, la joven entró en cólera porque no le dejaban ver a su pequeño. Una actitud que, según las propias palabras de Aurah, "el papá del niño no entendía y le daba vergüenza". "Decidió irse en el momento más grave de la vida de nuestro hijo, irse a jugar a su equipo, a su trabajo cuando nos acababan de informar de que el niño tenía una sepsis severa. Yo no lo entendí. No me despedí de él", confesó.

Y, cuando Aurah pensaba que todo había terminado, recibió un mensaje de su padre: "Aurah, ¿has visto lo que pone en las redes sociales? Te lo voy a pasar". En ese momento, le llegó el comunicado con el que Jesé comunicaba el fin de su relación: "A través de esta nota quiero comunicar que desde el día de hoy 27 de enero de 2018, lamentablemente mi relación con Aurah se ha terminado, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero hacerlo yo públicamente".

