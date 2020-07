Ser famosa no te libra de los problemas más mundanos, y si no que se lo digan a Mónica Hoyos, que ahora tiene ¡una 'okupa' en una de sus casas! La presentadora decidió alquilar una casa a una mujer hace ya un año y medio, pero desde el pasado noviembre de 2019, ésta se negó a seguir pagando, y Mónica no ha vuelto a saber nada de ella: "La llamo y me ignora, no me contesta a los correos ni a los fax", le ha contado a 'Jaleos', y atentos a la cifra que le deja a deber: "alrededor de 6.000 euros", ha desvelado, desesperada porque ya no sabe qué más hacer.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La ex de Carlos Lozano ha contado que, sin embargo, ella sigue pagando las cuotas de la comunidad de vecinos, el IBI, y hasta los gastos de agua derivados del uso de la inquilina, pero "sin recibir nada por una casa que es mía, es totalmente injusto", ha querido dejar claro, así que, sintiéndolo mucho, y tratando de evitarlo hasta el último momento, ha puesto el asunto en manos de la justicia después de haberle propuesto que abandonara la casa a cambio de no demandarla ni cobrarle lo que le debe... pero ni con esas lo ha conseguido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Esto no tiene nada que ver con partidos políticos, se trata de justicia -ha dicho Mónica-. No se puede fomentar a que se 'okupe' la casa del vecino y encima se les ampare. Estoy a favor de que se ayude a la gente que lo necesita, pero no que sea perjudicando a quienes tenemos algo", añadía en conversaciones con el citado medio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de todo, Mónica ha revelado ser hasta comprensiva durante los meses que ha durado la cuarentena y no ha querido molestar a la 'okupa' por no mostrarse insensible, pero desde luego está más que harta: "Esto es una forma de robo. Somos el único país de Europa con este tipo de leyes que protegen a los 'okupas' y no entiendo la razón", dice Mónica Hoyos. Y añade: "esto nada tendía que ver con los colores políticos, se trata de justicia y de defensa de todos los que trabajamos por tener algo", ha declarado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.