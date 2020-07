El confinamiento del que salimos hace sólo unas semanas ha hecho que todos, en mayor o menor medida, nos volvamos más 'tarumbas' de lo que estábamos antes, y es que acostumbrar a nuestras cabezas a no salir de casa y hasta dejar de socializar no ha sido fácil para la mayoría de nosotros. Luchar contra el aburrimiento ha sido una pelea constante contra nosotros mismos, pero a algunos se les ha agudizado el ingenio, como a Kiko Hernández. El colaborador le cogió un gran miedo al coronavirus en seguida, así que se encerró de los primeros en su casa junto a sus dos hijas, Abril y Jimena, de tres años.

telecinco

Como es lógico, un padre soltero con dos niñas pequeñas no es el mejor plan para estar cerca de tres meses metido en casa, así que, para que las niñas no se aburrieran, y para él tener la cabeza ocupada, decidió ¡celebrar la Navidad en plena primavera! Lo que leéis: el colaborador lo confesó este mismo jueves en 'Sálvame', y no se dejó ni un detalle: organizó una cena, hubo regalos... todo para intentar hacer la vivencia algo más entretenida y no terminar volviéndose todos locos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Seguramente sus hijas, aunque se lo pasaron pipa, con tres añitos no entenderían nada de lo que pasaba, como tampoco entenderán ver a su papá con un traje EPI en la tele durante la emisión de 'La última cena', un traje que, por cierto, ha dicho que va a seguir utilizando hasta que exista una vacuna contra el COVID-19. "¿Te compensa vivir así?", quiso saber Jorge Javier. "¡Claro que sí!", sentenció. Pues nada, él mismo...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.