Raquel Bollo vive uno de los momentos más bonitos de su vida: su hija Alma la ha hecho abuela con Jimena y su hijo Manuel está a punto de darle su segunda nieta. Además, Raquel está feliz junto a su pareja, el empresario sevillano Mariano Jorge Gutiérrez. Por eso, no es extraño que Bollo luzca así de estupenda en la playa: con un bikini en tonos marrones que resaltaba aún más sus encantos y con el presumió de cuerpazo en la costa. En esta ocasión, no la acompañaba su pareja, sino su inseparable amigo Luis Rollán, como ha mostrado ella misma en Instagram. Los buenos amigos disfrutaron de un día de sol y playa y de su agradable compañía.

La reina del bikini

Raquel tiene tres hijos: Manuel, Alma y el pequeño Samu, ¡y la niña ya la ha hecho abuela! Cualquiera lo diría con este cuerpazo. El verano es sin lugar a dudas su momento, y cada año está mejor: ¡Vaya percha para un bikini! Como podemos comprobar en las fotos de veranos anteriores, la diseñadora está cada año mejor. Bien es cierto que a la ex colaboradora de ‘Sálvame’ le gusta mucho cuidarse: hace ejercicio y mira mucho lo que come. Así es normal que luzca este cuerpo serrano…

Diseñará su vestido de boda

Raquel es tan feliz con Mariano que planea bodorrio, y por todo lo alto. Ella misma contó a 'Diez Minutos' que lo tenía todo preparado para este año, pero por culpa de la pandemia se ha visto obligada a retrasarla y vive su último verano como mujer soltera: "Si hubiera sido una cosa íntima, la podríamos haber hecho ya, pero va a ir bastante gente y la historia va más lenta. Además, Mariano y yo nos queremos casar desde la tranquilidad. No hay prisa".



Lo que sí tiene claro Raquel es cómo deslumbrará al novio en su gran día: "El vestido está en mi cabeza. Sé perfectamente lo que quiero y lo haré yo misma con mi propia marca", asegura.

Una firma con la que sigue triunfando como lo hace en Instagram, donde posa cual influencer. Lo cierto es que, desde que dejó la tele, no le está yendo nada mal…

Raquel Bollo Instagram

