Marisa Jara nos habla de sus planes de vida y sus ganas de ser madre.

La modelo 'curvy' optó por un original bañador negro, que combinó con unos originales pendientes de su firma.

Sólo llevan seis meses, pero lo de Marisa Jara y su novio, Miguel Almansa, tiene pinta de durar. "Estamos muy felices juntos", ha dicho la modelo y diseñadora de joyas. Tan bien está que después de haber pasado juntos el confinamiento, con todo lo que eso conlleva, están aún más enamorados que el primer día. Aprovechando que él cumplía años, hace unos días se escaparon a Huelva, a la playa, y allí se relajaron bañándose, tomando el sol y hasta un tinto de verano. No faltaron los paseos de la mano por la orilla, los jueguecitos en el mar y el broncearse en la tumbona, que un poco de Vitamina D no le viene mal a nadie.

Marisa y Miguel se conocieron en 2019, a través de unos amigos comunes, pero no han comenzado a salir hasta este año. Se le ve muy enamorados. En su día de playa sólo se soltaron para tomar el sol o recuperar fuerzas bebiendo algo.

Gtres

La modelo 'curvy' lució un original bañador negro de la firma Tezenis que combinó con unos pendientes XXL con conchas –perfectos para la playa– de su firma, JadeJara.

A pesar de estar de vacaciones y relajados, la pareja estuvo muy pendiente sus teléfonos. Miguel atendió varias llamadas, mientras Marisa aprovechaba para tumbarse al sol.

Gtres

La relación va tan bien que Marisa ha iniciado un tratamiento de fertilidad para ser madre: "Estamos justo al principio, pero ilusionados los dos. Miguel me apoya en todo. Estoy en un momento muy bonito de mi vida". El agente inmobiliario tiene un hijo de otra relación.

Gtres

Marisa asegura que está bien de salud, tras serle extirpado un liposarcoma en 2018 y un tumor en el útero en 2019: "Sigo con mis controles y todo va bien".

Gtres

Special Summer Bañador Perfect Fit rojo Women'secret 44,99 € 26,99 € COMPRAR Sandalias planas con hebilla El Corte Inglés 19,95 € 39,95 € COMPRAR

Bandolera cuadrada de mimbre Asos 32,99 € 19,75 € COMPRAR

Vestido escote volante Springfield 35,99 € 29,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.