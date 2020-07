Cuando creíamos que el 2020 ya no podía sorprendernos más (porque vaya añito llevamos), resulta que nuestros famosos siempre empujan el límite un poco más, y si Adara ha rellenado líneas y minutos de televisión desde que volviera a la palestra con 'GH VIP 7', ahora no para de ser protagonista en nuestras vidas, porque la ex gran hermana ¡ha anunciado nuevo novio! Y no cualquiera: se trata de Rodri Fuertes, que fuera compañero suyo en 'GH 17' y con el que ya se dijo que podía haber hecho 'match' en la casa.

Aquello no fue a más porque ella se enamoró de Pol Badía (con el que estuvo un año) y él de Bea Retamal (ganadora de la edición, con la que estuvo dos años), pero sin duda el 2020 ha sido un año movido para Adara: después de tener un hijo con Hugo Sierra (ganador de 'GH Revolution'), el pasado enero decidió tirarlo todo por la borda para estar con Gianmarco Onestini, a quien conoció en 'GH VIP 7', pero ahora que se ha vuelto a quedar soltera, ha decidido probar con su ex compañero de reality que, por cierto, ha sido su vecino en Madrid... y quien ha provocado la ruptura de ella con Gianmarco.

Quien llega a nuestra portada también es Raquel Bollo, que está impresionante a sus 44 años luciendo bikini como una veinteañera... ¡e incluso después de tener 3 hijos y de convertirse en abuela! La ex colaboradora de 'Sálvame' está exultante, y su porvenir mejora: el año que viene pasará por el altar con su novio, así que de momento está disfrutando de su último verano como soltera...

Guti y Romina Belluscio también son noticia esta semana, y es que la pareja espera su segundo hijo en común 7 años después de haber tenido el primero, Enzo. Este, sin embargo, es el cuarto para el ex futbolista, que ya tiene otros dos hijos mayores: Aitor y Zaira, de 18 y 20 años, fruto de su matrimonio con Arantxa de Benito.

Y no podíamos olvidarnos de Ana Obregón, que ha pasado una de sus semanas más amargas en el funeral de su hijo, Aless, tras perderlo por culpa del cáncer el pasado 13 de mayo.

