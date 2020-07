La polémica concursante de reality, feliz con su nuevo amor, regresa a la capital para disfrutar de un día de compras.

Aída no paró de dar la nota por las calles de la capital: posturitas, selfies y alguna maniobra con el coche que podría haberle causado más de un disgusto.



La palabra discreción no está en su diccionario. Hace unos días, Aída Nizar decidió darse un paseo por la Milla de Oro de Madrid y liarla parda. La chica llegó con un impresionante descapotable, vestida de negro de pies a cabeza y con un bolsazo de Chanel y, en cuanto vio a los fotógrafos, empezó a hacerse notar porque ella lo vale: puso morritos, empezó a hacerse selfies, sacar fotos a otros y, lo que es peor, conduciendo de aquella manera porque no sólo le podría haber costado una buena multa sino que puso en serio peligro su propia integridad.

Por si esto fuera poco, cuando se bajó del coche, Aída, cual protagonista de un editorial de moda, siguió con su show y se subió en una moto posando al más puro estilo ‘busco a Jacks’. Si la pilla el dueño...

Sigue con su chico

Éste no es el primer escándalo que protagoniza últimamente. En abril, pasó unas horas en auténtica zozobra tras protagonizar una discusión con su novio. Parece que después lo arreglaron y que siguen juntos. Al menos, eso dijo ella…

Aída, ‘muy natural’ en todo durante su recorrido por las tiendas de la Milla de Oro, en cuanto vio a los fotógrafos posó para ellos y se subió en una moto que estaba allí aparcada. El momentazo del día lo protagonizó cuando cruzó su cochazo en mitad de la calle para cambiar de sentido. ¡Ay, Aída!

