Kim Kardashian y Kaney West triunfan con sus marcas de belleza.

No es la primera vez que Forbes sale a desmentir la fortuna de las Kardashian.

Con un 'tweet' muy loco e inesperado anunciaba Kanye West la nueva hazaña de su mujer, Kim Kardashian, algo de lo que no pueden presumir muchos, y es que al parecer se habría convertido en multimillonaria: “Estoy tremendamente orgulloso de mi preciosa esposa Kim Kardashian West por convertirse oficialmente en multimillonaria. Has superado las tormentas más locas y ahora Dios brilla sobre ti y sobre nuestra familia. Me sentía tan bendecido por la vida que te he hecho esta naturaleza muerta. Te queremos”. Dejando a un lado lo inexplicable de tener que gritar a los cuatro vientos la fortuna que posees, el rapero se ha convertido en noticia por haberla cagado. Sí, ha metido la pata hasta el fondo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Si bien según sus palabras, su mujer habría superado la barrera de los mil millones de dólares de ganancias, la agencia Forbes se ha encargado de desmentirlo. Al parecer, Kim Kardashian firmó un acuerdo de 200 millones de dólares con Coty por una participación del 20% en 'KKW Beauty', su línea de belleza, y aunque está muy cerca de ser multimillonaria, no lo es todavía... Después del acuerdo la estadounidense tendrá en torno a los 900 millones de dólares, sin embargo el trato en cuestión se cerrará en el tercer trimestre fiscal de 2021, no es inmediato. Además,Kris Jenner, madre y manager de la empresaria, posee el 8% por lo que su fortuna también crecerá de lo lindo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah — ye (@kanyewest) June 30, 2020

Con la venta del 20% de su compañía a esta empresa por 200 millones de dólares, su marca ya está valorada en unos 1.000 milllones de dólares, más de 890 millones de euros. A partir de su colaboración, la empresa crecerá a niveles más allá de los económicos y es que no sólo fabricarán maquillaje, como hasta ahora, sino que desarrollarán líneas de uñas o de cabello, hasta ahora inexploradas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.