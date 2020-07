Adara ha confirmado que mantiene una relación con Rodri Fuertes tras muchas especulaciones.

El tiempo parece haber dado la razón a Gianmarco que rompió con la joven por sus mensajes con su compañero de reality.

Después de un tórrido romance con idas y venida, Gianmarco y Adara pusieron fin a su relación sentimental. Una ruptura que fue de lo más polémica, pues el italiano puso tierra de por medio después de que pilló unos mensajes de Adara y Rodri de 'GH' que no le gustaron nada. Y es que, el supuesto tonteo entre ambos acabo dinamitando esta relación que comenzó en 'GH VIP'. Y ahora, después de que se haya hecho oficial el noviazgo,

Gianmarco ha querido opinar de la relación de Adara y Rodri de 'GH'.

Al italiano no le gustaban cosas que se dijeron como “te vas a enamorar en una semana” o que quisieran quedar para ver juntos ‘Supervivientes' entre otras cosas. Sin embargo, los aludidos lo negaron todo. Adara fue la víctima de esta ruptura, y más de uno, acusó a Gianmarco de poner cualquier excusa para romper su relación y regresar a Italia

Pero, meses después, la realidad es otra. Adara y Rodri están juntos, su relación está confirmada y Gianmarco cree que “el tiempo me ha dado la razón”.

El exconcursante de ‘GH VIP’ nos recuerda que ha tenido que soportar muchas polémicas y que nadie le creyó: “El tiempo me ha dado la razón, las mentiras tienen las patas muy cortas”. No ha hablado con Adara, lleva sin saber nada de ella desde que se marchó a Italia y, para él, lo que ha sucedido sirve para “desvelar” el tipo de persona que es. Mañana la pareja se verá este 4 de julio en 'Sábado Deluxe' para resolver todas las polémicas sobre su relación.

