La colaboradora de televisión se ha pronunciado por fin sobre la nueva relación de su exmarido y ha confesado cómo quiere que sea su futuro televisivo.



Desde que rompiera su relación con Diego Matamoros, Estela no se había pronunciado sobre nuevos amores.

Las redes no engañan y menos si no se esconden, que oye, para qué iban a hacerlo... ¡Además nosotros encantados de ver cómo se cuece una nueva relación! Son muchas las pistas que Estela Grande nos está dejando sobre el estado de su corazón, así que vamos pasito a pasito y analicemos si la modelo ha recuperado la ilusión y está volviendo a enamorarse. Las alarmas sobre una relación con Juan Iglesias, futbolista del Getafe, ya saltaron hace tiempo, pero este 14 de junio sus seguidores se revolucionaban aún más a ver varias fotografías en las que ambos parecen posar en el mismo sitio.

Fijaos en esa piscina, esos muros... ¿No son los mismos? ¿Casualidad? No creemos...

Que podrían ser amigos, oye, por qué no, ¿pero y lo bonito que es pensar que hay algo más que una amistad? ¡Que nos encanta el amor! Poco después de estas imágenes, la propia Estela compartía una foto junto a él para felicitarle por su cumpleaños, ¿como confirmación oficial? Bueno, ella lo ha desmentido, pero nosotros nos estamos haciendo ilusiones y nos están quedando preciosas.

"No estoy presentando a ningún novio, gracias", ha escrito ante el aluvión de mensajes preguntando si son pareja. Jo, Estela, no nos quites la magia... Snif, snif.

Sea como sea, él se derrite con ella, y ella con él, y de eso no tenemos dudas porque tenemos pruebas, si no nos creéis, mirad estos comentarios tan 'hot' que se dejan en la red: "Estas CAÑONNNNNNN!", le escribe el futbolista, a lo que ella contesta: "tú massssss♥️".

instagram

