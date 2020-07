Sia, abuela de gemelos solo un año después de convertirse en madre

La cantante australiana adoptó el pasado 2019 a dos niños adolescentes y uno de ellos ha sido papá de gemelos.



En una entrevista, Sia ha confesado cómo se siente al convertirse en abuela a los 44 y solo un año después de haber sido madre.

Cada vez que Sia habla de su vida suelta un bombazo que nos deja boquiabiertos. Todavía estamos asimilando que el año pasado adoptase a dos adolescentes, convirtiéndose en mamá primeriza, y ahora nos enteramos de que... ¡Es abuela! Sí, como lo estáis leyendo. La australiana ha aparecido en el programa 'Zane Lowe's Apple Music' para confesar que se ha convertido en abuela después de que su hijo menor fuera papá de gemelos. "Mi hijo menor acaba de tener dos bebés", anunciaba, "estoy horrorizada", dijo en broma en un principio... "No, estoy bien. Me llaman Nana. Intento que me llamen Lovey", como hacen los nietos de Kris Jenner con la matriarca del clan Kardashian. Se trata de su hijo menor, al que adoptó el pasado año. Fue en 2019 cuando anunció haberse convertido en madre por partida doble al adoptar a dos jóvenes.



Sobre su otro hijo, el mayor, ha contado que acaba de reconocer abiertamente su homosexualidad: "Está floreciendo y es la luz de mi vida... Lo amo mucho".

gtres

Aprovechó para hablar de la dureza de las vidas de sus hijos, y es que según cuenta, habían vivido una "montaña rusa, tras haber vivido en "18 lugares diferentes" en sus 18 años de vida, y su experiencia había sido traumática, por eso su única prioridad es darles todo lo que les ha faltado, ofrecerles un entorno de lo más estable: "Siempre les digo: 'Hago todo lo que hago porque soy vuestra madre y os quiero'", ha desvelado.

