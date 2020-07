suso Álvarez aprueba la prueba de acceso a la universidad

El colaborador de televisión podrá cumplir su sueño de estudiar una carrera.

Suso desvela su mejor y su peor nota en las pruebas de acceso

Kiko Hernández y Kiko Jiménez afirmaban en 'Sálvame' que Suso Álvarez había suspendido el examen de acceso a la universidad. Una noticia que contaban con cierta sorna. El colaborador de la 'Viva la vida' no quiso hacer ningún comentario al respecto de la información que habían difundido sus compañeros de cadena. Sin embargo, este domingo Emma García ha arrancado el programa con la notas de Suso en las manos y, es que, el colaborador les había prometido que cuando supiese los resultados los iba a llevar al programa.

Poder acceder a la Universidad era uno de los mayores retos personales del colaborador de 'Viva la vida', por ello se había preparado mucho para poder aprobar el acceso y cumplir su sueño de estudiar una carrera universitaria. Emma García ha desvelado que Suso Álvarez ha aprobado la prueba de acceso a la universidad. Una noticia que Suso ha celebrado mucho pues "no hay nada en la vida que le haya hecho mayor ilusión".

Aunque no ha sido un camino fácil pues según él mismo ha confesado llevaba "años sin coger un bolígrafo". En un primer momento, la primera nota que le dieron al colaborador era "no apta". "Llame a todo el mundo para decirle que he suspendido por cuatro décimas", comentó el joven.



Aunque se trataba de un error a la hora de la corrección y al pedir la revisión finalmente aprobó con un 5,4, una nota muy justa pero que le permitirá cumplir su sueño. "La nota más alta ha sido en lengua castellana 7,5. En inglés me pegue una gran hostia", confesaba a Emma García. Respecto a lo que quiere estudiar. Suso dice que no será periodismo. "Creo que voy a estudiar psicología porque creo que quiero estudiar algo que me guste y puede tener muchas salidas", ha zanjado.

