El próximo 13 de julio la expareja celebraría dos años de matrimonio.

Los dos parecen haber rehecho sus vidas con nuevas parejas.

Diego Matamoros y Estela Grande están cada vez más lejos de una reconciliación. Tanto el hijo de Kiko Matamoros como la colaboradora de 'Viva la vida' han encontrado el amor tras su separación. Diego Matamoros ha comenzado una relación con Carla Barber y Estela Grande podría haber iniciado un romance con Juan Iglesias. Y el proceso de divorcio podría haberse complicado. La expareja parecía mantener una relación cordial. Sin embargo, parece que sus diferencias son ahora irreconciliables. Al parecer, a Estela le ha pillado por sorpresa la nueva relación de Diego. Y cuando parecía que Diego Matamoros y Estela Grande iban a firmar el divorcio de manera amistosa, ahora se torna de lo más complicado.

Según ha podido saber 'Socialité' por una fuente muy cercana a la colaboradora de televisión. Estela Grande le reclama una gran cantidad de dinero a Diego y el hijo de Kiko Matamoros se niega a acceder a esta petición de la que fuese su mujer. Ella se muestra enfadada ante esta negativa y Diego, en vista de sus últimas declaraciones, tampoco se muestra muy contento con su ex: siente que, tras la ruptura, no ha estado a la altura.

Tal y como Diego Matamoros desveló hace unos días a Nuria Marín, para él Estela Grande no supo estar a la altura cuando dio positivo en coronavirus. El joven se esperaba mucho más de su exmujer en estos complicados momentos. El programa de Telecinco también ha podido saber que Estela va a visitar a Diego la próxima semana para recoger sus cosas y el abogado de él estará presente. Ya no hay reconciliación posible pero Diego le desea lo mejor.

