David Beckham ha desvelado qué fue lo primero que pensó de Victoria al verla en televisión... ¡y nos morimos de amor!

La pareja más TOP de los últimos tiempos ha hecho un repaso a su historia de amor para celebrar que se cumplen 21 años desde su 'sí, quiero'.

Era un 4 de julio de 1999 cuando David Beckham y Victoria Adams, aquella famosa chica de las 'Spice Girls' sellaban su amor con un 'sí, quiero' en el castillo de Luttrellstown en Irlanda. 21 años después y callando a todos los que no apostaban por aquella relación, su amor sigue más vivo que nunca. "Feliz aniversario David ❤️❤️❤️ No puedo creer que hayan pasado 21 años desde que dijimos "Sí, quiero". Cuatro niños, cuatro perros, muchas risas y te quiero más cada día", ha escrito emocionada la diseñadora junto a un vídeo recopilatorio de sus mejores imágenes juntos que ha compartido con sus seguidores en la red. Y si creíamos que la historia ya era bonita... ahora estamos que 'shippeamos' aún más, y es que parece que desde el momento en el que la vio, el futbolista supo que la 'spice girl' sería la mujer con la que pasaría el resto de su vida.

"Bueno, hace 23 años estaba sentado en mi habitación -concentrado con su equipo antes de un partido, se entiende- con Gary Neville y las Spice Girls estaban en la televisión y me giré hacia él y le dije: "Ohhhh, me gusta la del minivestido de cuero negro", ha desvelado David. "Quién iba a pensar que estaríamos celebrando 21 años de matrimonio y tendríamos 4 preciosos y perfectos hijos. Gracias y feliz aniverario. Te quiero ♥️ @victoriabeckham". ¡NOS MORIMOS DE AMOR!

