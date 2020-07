El futbolista Ezequiel Garay, el marido de Tamara, anunciaba hace unos días que no seguirá jugando en el Valencia CF.

Tamara, Ezequiel, y sus dos hijos, Shaila y Antonio, ahora viven en Madrid.

"Arranca una semana de sentimientos encontrados", escribía Tamara Gorro en sus redes sociales hace unos días, y es que ella y su familia se enfrentaban a un gran cambio en sus vidas: Mudanza. Y no de casa, si no de ciudad. La salida de Ezequiel Garay del Valencia tras no llegar a un acuerdo con el club de fútbol no solo ha implicado un cambio profesional para el futbolista, además ha cambiado la vida de su familia. El jugador, junto a Tamara y sus hijos, han dejado la ciudad para empezar de nuevo en Madrid. Una importante decisión en la que la familia se ha mantenido firme y unida. "La vida está llena de nuevas oportunidades", declaraba Tamara tras su marcha de la ciudad, compartiendo un emotivo vídeo con sus seguidores en el que explicaba por completo sus sentimientos: "Esta semana os traigo un vídeo muy especial que he querido hacer con motivo de mi despedida. No es un adiós, es un hasta pronto", confesaba.

Aunque ha dejado Valencia con mucha pena y se sentía "en casa", los planes de futuro han dado un giro a su vida, "cuesta y a la vez duele, pero hay sentimientos que pueden con todo lo anterior", declaraba Tamara en el vídeo. ¿Y cómo está siendo su nueva vida? Pues de momento parece que va viento en popa.

Ellos siguen bailando y celebrando la vida como de costumbre. Lo primero que hizo Tamara al instalarse en Madrid, eso sí, fue mimarse en un centro de estética, y es que tal y como cuenta, la mudanza fue un "caos absoluto". ¡Ha cambiado de look porque vida nueva... pelo nuevo! Y le sienta de miedo.

De momento se ha instalado un despacho improvisado, así que habrá que esperar para ver los pasos que va dando la familia en esta nueva aventura.

