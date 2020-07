Fallece el actor de Disney, Sebastián Athié, a los 24 años

Sebastián participó en el programa " La Rosa de Guadalupe".

" El actor también se dedicaba a la música, es más, en un partido amistoso entre México y Argentina fue el encargado de cantar el himno nacional mexicano.

"El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Sebastián Athié", reza el escueto comunicado en el que la Asociación Nacional de Intérpretes de México, su país natal, ha anunciado la triste noticia. En el comunicado no se dan detalles sobre las causas de la muerte y hasta el momento se desconocen. Sebastián Athié tenía solo 24 años y era conocido, sobre todo, por su papel en la serie de Disney 'O11CE', donde interpretó durante tres temporadas, a Lorenzo Guevara. “Descansa en paz, Sebas. Tu arte y tu sonrisa se quedan para siempre. Con mucho dolor, lamentamos la partida de Sebastián Athié a quién recordaremos siempre por su gran talento, compañerismo, profesionalismo y ante todo, enorme corazón. Acompañamos a su familia, compañeros, amigos y fans en su despedida”, escriben desde Disney Channel.



En Disney Latinoamérica, también han querido dedicarle unas emotivas palabras: "Recordamos con cariño y admiración a nuestro querido amigo #SebastiánAthié. Su enorme talento, actitud y gran amor vivirán por siempre en nuestros corazones. ¡Hasta siempre Sebas!".

Justo antes de su fallecimiento, Sebastián había compartido un entrañable momento con sus seguidores haciendo videollamada con algunos de ellos para poder conocerles mejor. Hoy sus 'fans' y compañeros de profesión, así como su entorno más íntimo, se despiden del actor recordando los mejores momentos que guardaremos para siempre. Descanse en paz. Desde aquí mandamos nuestras condolencias a familiares y amigos de Sebastián.

