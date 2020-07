Por la foto que ilustra estas líneas, perfectamente podría estar hablando de otra persona, pero no: la de la foto es Romina Malaspina (a pesar de sus incontables retoques estéticos), que en otro momento fue chica reality y se paseó por los platós de Mediaset como si fuera su casa... pero eso se ha acabado. Romina ha empezado una nueva vida con una nueva cara, y es que, en el terreno profesional, ha decidido reciclarse... y lo ha hecho de forma magistral, pero si antes se ganaba el pan con broncas y dando de qué hablar... ¡ahora se lo gana hablando de otros! Porque sí: ahora es presentadora... y además de informativos.

Romina trabaja en la actualidad para el argentino Canal 26, y está tan encantada con la experiencia que no para de subir fotos cada día desde el plató con sus modelitos, unos días de lo más monos y otros... pues algo así:

Elecciones estilísticas aparte, Romina está convencida de que ha nacido para esto, y no duda en compartir cortes de las noticias que ella misma presenta, aunque eso sí, la opinión es de cada uno, y puedes verlo por tus propios ojos en el siguiente vídeo. ¿Qué tal lo hace la ex superviviente?

Desde luego, las reacciones no se han hecho esperar, y sus seguidores (tanto los que la defienden como los que la odian) le han dejado comentarios de lo más variopintos en sus redes sociales: desde un bonito "Me encanta cómo trabaja" o un poco empático "A quién le importa el desplazamiento de tierra en Noruega... Vos, y solo vos, rajas la tierra", hasta un "Qué desastre para informar . Estudia, nena, ¿no te da vergüenza? Peor no te puede salir el informe. PARECE UNA NENA DE 4º GRADO LEYENDO. ESTUDIAAAAAAAAAA".

