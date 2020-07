Violeta Mangriñán: así es la espectacular casa en la que vive con Fabio tras decorarla a su gusto

¿Qué joven en la veintena no sueña con tener su piso con el que independizarse? Tener un trabajo y poder vivir tranquilamente es algo que alrededor de la mitad de los jóvenes no puede ni plantearse dada la situación en nuestro país con sueldos tan bajos y alquileres desorbitados, pero hay quien se las ha apañado para tener un nidito de amor que ya nos gustaría a muchos, como Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, que viven en un aticazo a 10 minutos de Madrid ¡que es una envidia! Hace un tiempo, cuando se mudaron, nos lo enseñaron, pero ahora que lo tienen casi todo decorado a su gusto gana mucho más... y por eso la joven nos lo ha querido enseñar.

Nada más entrar, está el salón comedor, en el que ya tienen su sofá, mesa con sillas, plantas y cuadros colgados en las paredes. "Creo que tengo bastante buen gusto decorando", ha dicho Violeta, y lo cierto es que el estilo minimalista que le ha puesto a su casa no está nada mal. Precisamente es en el salón donde tiene un recuerdo de su ex, Julen: "La tele me la regaló él", ha confesado, "pero la tele guay la tenemos en la habitación. Aquí no la vemos porque nos da mal fario", ha confesado.

Sin duda, su parte favorita es la terraza, que además de tener unas vistas impresionante del skyline de Madrid, ya tiene su mesita con sombrilla para disfrutar de los desayunos veraniegos mirando al infinito o dbe sus fiestas de verano con amigos: "Se´que la casa podría estar mejor... pero también podría estar mejor. A mí con esto me vale. Fabio y yo nos consideramos muy afortunados", ha dicho.

Otra de las zonas que más le gusta es su vestidor, donde ha comentado, además, su faceta ecológica y filantrópica: "Tengo muchísima ropa, así que Fabio me está ayudando a meter todo lo que no me pongo en cajas para, algún día, hacer un mercadillo solidario y donar lo que saquemos a una buena causa", ha desvelado. ¡Qué bonita iniciativa!

Su habitación, aunque ya la tenemos más que vista por otros capítulos de MTMad, ha decidido no enseñarla por no estar "presentable", pero sí ha mostrado la cocina, totalmente equipada, que también tiene buenas vistas de Madrid a través de la ventana. ¡Las hay con suerte...!

