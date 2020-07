¿Qué embarazada no ha soñado con dar a luz y, de repente, tener un cuerpazo estilo Naomi Campbell? Soñar está claro que es gratis, pero lo cierto es que no es tan fácil de conseguir como nos gustaría. Un embarazo pone nuestros cuerpos al límite, retiene líquidos, cogemos peso, nos salen estrías... y estar, como mínimo, igual que antes, es tarea complicada. Para todas las mortales, claro, porque las famosas nos demuestran, una y otra vez, que parecen estar echas de otra pasta, como María Lapiedra, que ha dado a luz hace apenas dos meses y medio... ¡y ya luce hasta abdominales!

Es cierto que María tuvo un emabarazo muy bueno porque se cuidó muchísimo, y apenas ha cogido kilos, así que perderlos para ella no ha supuesto mayor problema... pero claro, su cuerpo tiene truco. Unos meses antes de quedarse embarazada, entre todos los retoques que ya lleva a la espalda, María se sometió a una minilipectomía, que no es otra cosa que una pequeña intervención para quitar la grasa en la zona abdominal inferior, y de paso tensar los músculos abdominales para lucirlos mucho más definidos.

¿Eso pudo generarle algún problema de cara a tener un bebé? Ninguno, porque si bien es cierto que lo ideal es no quedarse embarazada después de hacerse esta operación, no existe riesgo ninguno para el embarazo, tal y como explicó la doctora que se lo hizo a María en un vídeo que podéis ver debajo.

De hecho, como su zona abdominal, tras el 'estiramiento', es menos flexible, recuperar el cuerpo que tenía antes le ha costado mucho menos, y más teniendo en cuenta que en seguida se puso en manos de sus entrenadores personales, como ella misma ha dejado claro a sus seguidores. Así cualquiera...

