La 1 ha estrenado 'Cocina al punto con Tamara y Peña', un programa diario en el que la ganadora de 'MasterChef Celebrity 4' vuelve a los fogones y con el que debuta como copresentadora. "Me lo he pasado muy bien grabando, estoy aprendiendo un montón, tanto de tele como 'culinariamente' de Peña (el chef que la acompaña en esta aventura), que te lo explica todo y tiene una paciencia infinita. Yo veía su programa, ‘Comerse el mundo'. Hace poco hizo platos de Filipinas que no conocía, como el embrión de pato. Tuve que preguntarle a mi madre".

Sabe, y se lo toma con humor, que ella añade el punto 'cuqui' al emplatado de las recetas, que define como "muy 'instagrameables', muy modernas". Pero no le importa remangarse, aunque desde la muerte de su padre, Carlos Falcó, ya forme (casi) parte de la nobleza: "Aún no soy marquesa (de Griñón) hasta que lo decida el Rey. Aquí lo único distinto es el tratamiento de la cocina, y que se habla de nutrición, que a mí me parece fundamental".

La 'celebrity', ya algo bronceada, con camisa blanca de topos y cuello mao, pantalones de tiro alto y sandalias en tono beige.

Con carácter

Y poco más habló de sí misma en la rueda de prensa virtual de RTVE. "Hemos dicho que ninguna pregunta personal, y no responderé nada sobre mi madre, sobre lo que le he cocinado…", llegó a contestar con convicción. La diseñadora y próxima marquesa de Griñón, de 38 años, está sacando su carácter.

Su compañero

"Este programa es el sueño de cualquier cocinero, en tono amigable y de entretenimiento. Tamara me da la réplica y algún truquillo. De ella me ha sorprendido lo constante que es y que ve la cocina de otra forma distinta a la mía", dice el chef Javi Peña. ¿Será el Jordi Cruz de Tamara en este programa?

