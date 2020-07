Jorge Pérez está recuperando la normalidad poco a poco tras llegar a España.

El ex guardia civil nos ha sorprendido enormemente saliendo a comer con Carmen Lomana.

¿Qué une a Lomana y al ganador de 'Supervivientes 2020'?

'Supervivientes 2020' fue, sin ninguna duda, el reality de la temporada, y es que el programa de televisión rompió todos los audiómetros. Ana María Aldón, Rocío Flores, Elena Rodríguez y José Antonio Avilés fueron algunos de los concursantes más mediáticos de la última edición. No obstante, si hay uno que fue el verdadero protagonista del reality más extremo de la televisión, ese es Jorge Pérez, que fue el ganador del concurso por una gran mayoría de votos frente a la mujer de Ortega Cano.

Nada más salir, el ex guardia civil, que ha pedido una excedencia en el cuerpo para abrirse nuevos caminos profesionales en su vida, está aprovechando el tiempo al máximo con su mujer y sus hijos. De hecho, al ex participante se le puede ver a menudo yendo a comer con Alicia Peña, su mujer, a los restaurantes de moda. Eso sí, no les gusta ir solos, siempre están rodeados de sus mejores amigos. Hace tan solo unos días, la pareja estuvo con Elena Rdoríguez y Pedro Solá disfrutando de un velada nocturn de lo más bonita. Algo que no nos sorprende debido a la gran amistad que une a los ex supervivientes.

Mediaset

Lo que sí nos ha sorprendido enormemente es ver a Carmen Lomana y Jorge Pérez comer juntos en un restaurante. Y es que esta relación si que nunca no la hubiéramos imaginado. Pero, ¿qué hace Carmen Lomana comiendo con Jorge, ganador de ‘Supervivientes 2020’, y su mujer Alicia Peña? ¡Dale al click y descúbrelo!

