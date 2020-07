Alejandro Sanz vuelve a sus orígenes dando un concierto en uno de los puentes de la madrileña M-30.

El artista ha recibido una placa por su trayectoria profesional.

Alejandro Sanz es, sin duda, uno de los artistas más conocidos de nuestros país. El cantante, que acumula numerosos premios por su trayectoria, tuvo unos inicios complicados en el mundo de la música. Y es que el intérprete ha pasado de tocar con su guitarra en un puente de la madrileña M-30 a llenar los estadios más importantes del mundo. Hoy, el artista ha querido volver a sus orígenes y ofrecer un precioso concierto en aquel puente que le vio crecer como cantante. Desde el ayuntamiento de Madrid, han querido homenajear la trayectoria del cantante bautizando ese lugar como "Puente del Corazón Partío". Un gesto precioso que seguro ha emocionado enormemente a Alejandro.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Va pasar algo muy especial y quiero compartirlo con vosotros". Con estas emocionantes palabras Sanz avisó a sus fans en sus redes sociales del bonito evento que iba a suceder en uno de lo puentes de la M-30. Y es que, además del concierto improvisado que dio, el cantante recibió una preciosa placa. De hecho, fue el propio Alejandro Sanz, junto a Martínez-Almeida, alcalde del consistorio, los encargados de destapar la placa homenaje al intérprete.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras esto, el músico ha interpretado tres temas clave de su repertorio en el Puente de Moratalaz: 'Viviendo deprisa' en una versión como originalmente fue concebida, 'Looking for paradise' y 'Corazón partío'.

Telecinco

"Es el puente de los sueños donde nos parábamos Carlos y yo donde nos parábamos a soñar que íbamos a ser grandes estrellas de la música y entonces nos parecía imposible pero después con el tiempo hemos descubierto que lo imposible solo tarda un poco más", dijo el cantante, muy emocionado.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.