Omar Montes confiesa el sueño que le queda por cumplir

Triunfar en el mundo de la música, estando saturado como está, no es nada fácil, pero Omar Montes ha conseguido hacerse un hueco y aposentarse como uno de los grandes referentes de las nuevas generaciones, y es que, aunque muchos le quieran tachar de 'aprovechado' por su relación con Isa Pantoja o su paso por 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes', Omar no sólo ha llegado donde está por su sonada vida personal, sino también por su esfuerzo y dedicación durante años a perfeccionar su música, y es que, como se suele decir, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y el de Pan Bendito parece haber llegado para quedarse.

A nivel nacional, tiene ya todo el reconocimiento que merece, así que su siguiente paso, probablemente, sea dar el salto internacional... y puede que lo haga de la mano de Rosalía: "es amiga mía desde hace tiempo", ha confesado, así que, en cuanto ella vuelva a España, se pondrán manos a la obra para hacer una colaboración con la que Omar dice estar ilusionado, porque sabe que ella está en América triunfando, pero no se olvida de los de aquí: "Ahí se ve la humildad de la persona, el carisma y lo buena artista que es, y eso lo proyecta en decir 'también hay que hacer cosas para España'", ha reconocido Omar.

Eso sí: aunque grabar con Rosalía es todo un regalo, a Omar aún le quedan sueños por cumplir. No te pierdas lo que ha revelado en el vídeo sobre estas líneas. ¿Crees que lo conseguirá?

