El inesperado regalo que Violeta Mangriñán aún guarda de su ex, Julen

¿Qué le dirías a tu pareja si tuviera por casa un regalo de su ex? Habrá a quien le moleste bastante, habrá a quien no le importe e incluso habrá quien lo aproveche como si fuera suyo... y en el caso de Fabio Colloricchio no sabemos por qué nos da, que va a ser lo último, porque ahora Violeta Mangriñán ha confesado ¡que guarda un regalo de su ex novio, Julen! La antigua tronista de 'MYHYV' está la mar de enamorada del italiano después de romper con Julen en directo en 'Supervivientes' para vivir su amor libremente en la isla hasta el día de hoy... pero una cosa es eso, y otra cosa es ser tonta, y de eso Violeta no tiene un pelo.

La joven se ha deshecho, seguramente, de todas las pertenencias de su ex, pero este regalo es incluso práctico, así que no nos extraña nada que lo tenga en su nueva casa, y no es otra cosa que ¡la tele del salón! Sí, una tele de aproximadamente unas 32 pulgadas que a Julen le costaría unos 200 ó 300 euros. Es todo un regalazo, sobre todo cuando no tienes una, pero ahora lo cierto es que Violeta no la usa: "La tele guay la tenemos en la habitación. Aquí no la vemos porque nos da mal fario", confesó durante el house tour que realizó para su canal de MTMad. Normal...

Mediaset

Las comparaciones son odiosas

No está bien comparar un novio con otro, y mucho menos los regalos que hace cada uno... pero como está feo que lo haga ella, y no nosotros, lo cierto es que no podemos evitar recordar que Fabio a Violeta le hizo un señor regalazo en su quinto mes de noviazgo: un anillo de Cartier de más de 1500 euros. ¡Las hay con suerte...!

