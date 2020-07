¿Os imagináis a Rafa Mora recogiendo un Goya? No os riáis, porque podría haber sido una posibilidad, y es que el colaborador de 'Sálvame' siempre quiso dedicarse a la actuación, e incluso cree que vale para ello. De hecho, no sólo él cree que vale para actuar, sino también un conocido hombre muy poderoso del mundo del 'show business', que quiso echarle una mano en su carrera después de pasar un casting... a cambio de unos 'favores'. Porque sí: en pleno siglo XXI, y aún con casos como el de Harvey Weinstein coleando, todavía queda gente que ofrece ayuda profesional... a cambio de ayuda "de otro tipo".

Así lo confesó Rafa en 'Sálvame' este mismo lunes, donde contó cómo fue aquella incómoda situación: "Yo hice una cosa y me quedé muy ilusionado, porque dije ‘puede que sea un tío válido para esto’. De hecho, lo hice tan bien que me llamaron para que fuera otra vez. Cuando llegué allí, la persona que me recibió me felicitó porque me dijo que era la única persona que había repetido, y yo me puse súper contento", empezó contando.

Sin embargo, una vez dentro del despacho en privado, la cosa cambió mucho: "Esta persona importante me dijo 'tú eres una persona que tiene mucha estrella, tienes ángel, y puedes llegar donde tú quieras, pero por desgracia en este gremio, si no tienes padrino, no va a llegar a ningún puerto. Entonces, si tú quieres hacer cine, y quieres llegar alto, tenemos que ser muy buenos amigos'", recuerda que le dijo.

"Me preguntó si lo entendía, y yo le dije que sí, claro, así que me hice un poco el tonto porque tampoco me quería cerrar puertas, y menos con esta persona… pero me cortó y me dijo que no lo estaba entendiendo", reveló Rafa Mora antes de continuar: "No me tocó ni me cogió nada, en ese sentido fue muy respetuoso, pero sí me dijo que si yo quería, me podía ayudar, y si no, no. Que lo tenía muy fácil. Y entonces me enumeró a varias personas a las que había ayudado, y habían llegado alto, y luego me enumeró a varios que no quisieron acceder y se han quedado por el camino", dijo el valenciano, dejando a todos los presentes patidifusos.

Vamos, que si hoy en día Rafa no es actor, es porque en su día decidió ser una persona íntegra y no 'pasar por el aro'... ¡Y eso es de aplaudir! ¡Bravo, Rafa!

