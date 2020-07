El millonario Lapo Elkann ha mostrado en Madrid su faceta más solidaria.

Junto a su novia, Joana Lemos, viajó a la capital por una buena causa.

Durante mucho tiempo, Lapo Elkann fue el más rebelde de la familia de los Agnelli, magnates italianos de la industria automovilística. Sin embargo, tras sufrir un accidente en diciembre de 2019 que le llevó a permanecer diez días en coma, su vida cambió para siempre. Ahora, perfectamente curado y enamorado de la ex piloto portuguesa, Joana Lemos, el heredero de Fiat es un hombre nuevo que sólo piensa en hacer el bien. Y su vena más solidaria fue el motivo de su reciente visita a nuestro país.

Gtres

La semana pasada, Lapo Elkann y su novia visitaron Madrid para presentar en España la iniciativa #NoNosRendiremos, organizada por la ONG 'Acción contra el Hambre', con la colaboración de 'Laps', la fundación de Lapo Elkann. Esta campaña pretende recaudar fondos con los que comprar alimentos a las familias españolas afectadas por la pandemia. Famosos como Fernando Alonso, Carlos Sainz, Nati Abascal o Alejandro Sanz ya han apoyado esta iniciativa.

Lapo Elkann y su chica, de terraceo

Gtres

Una vez hechas las gestiones, Elkann y su chica aprovecharon el tiempo que les quedaba libre para pasear por las calles de Madrid y disfrutar de sus terrazas. Para la ocasión, él lució traje y camisa blanca mientras que Joana prefirió un look más informal de estilo étnico. Mientras paseaba, la pareja se mostró relajada y charlando animadamente.



La relación de Lapo Elkann y Joana comenzó el pasado enero con una amistad y fue fortaleciéndose durante la pandemia. Hasta tal punto que, en su círculo de amigos ya hablan de boda...

