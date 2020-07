María León regresa a los cines con 'La lista de los deseos'.

con 'La lista de los deseos'. La actriz nos cuenta su viaje más aventurero junto a otras dos famosas.

Vuelven los estrenos de cine y una de las primeras películas que ha llegado es ‘La lista de los deseos’, protagonizada por María León. Encarna a una mujer con cáncer de mama que se embarca en un viaje con sus amigas, interpretadas por Silvia Alonso y Victoria Abril. Además, María retomará el teatro: “Tuvimos que parar cuando íbamos a aterrizar en Madrid con ‘La pasión de Yerma”.

¿Con ganas de volver al trabajo?

Muchas ganas de volver a esto, porque no sabía ni lo que era ponerme un tacón.

Tu personaje en esta película es duro…

Eva es un papel tragicómico dentro de ese viaje que emprende con sus amigas. Una lección de vida. Pero también cuenta cómo pasa por el proceso de la enfermedad, que es una realidad.

¿Has hecho algún viaje de aventura con amigas?

Hice uno en caravana con mi ‘hermana’ Inma (Cuesta), Berta Collado y nuestras perras, por Portugal. Lo pasamos muy bien, no tuvimos ningún problema.

¿Quién conducía?

Berta, que fue la más valiente. Yo bailé muchísimo y mi ‘hermana’ cantaba.

En la película compartes protagonismo con Silvia Alonso y Victoria Abril.

Entre las tres ha habido muy buen rollo. Con Victoria nunca había trabajado y es un personaje digno de ver delante y detrás de las cámaras. Ella es todo y nada.

¿Es diva?

Más que diva, yo diría que es independiente. Ama tanto la profesión, sabe tanto de ella… Yo la he animado a que dirigiera.

¿Tú tienes una lista de deseos?

Sí, y muy larga. Pero, después de esto que hemos vivido, mi mayor deseo es tener salud y vivir con libertad.

¿Sigues con miedos a la hora de actuar?

Es algo que siempre está, pero no es miedo, es respeto.

¿Te apetece volver a rodar?

Claro. Y yo quiero más proyectos con personajes femeninos como protagonistas. Aquí tenemos actrices como Leticia Dolera que intenta hacer ver a la gente que el feminismo es igualdad, y para ello tiene que haber el mismo número de directores, guionistas e historias de mujeres que de hombres.

¿Los rodajes cambiarán?

Yo espero que en el cine siga habiendo besos y con lengua. Reciclarse es bueno, pero de la pandemia no puede salir ningún beneficio. No podemos dejar de contar historias. La cultura no puede parar.



