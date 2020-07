El clan Pantoja está viviendo un momento de paz absoluta.

Kiko Rivera da el visto bueno a Asraf como 'cuñado'.

Parece que por primera vez el clan Pantoja respira tranquilo. Tras los numerosos enfrentamientos que Isa Pantoja y Kiko Rivera han protagonizado públicamente, su relación actualmente parece ir a las mil maravillas. El acercamiento entre los hermanos comenzó tras el fallecimiento de la madre de Irene Rosales. Después de esto, el cantante ha asegurado que ha tenido contacto con su hermana durante la cuarentena. Tanto es el buen rollo que reina en el clan que hasta Kiko ha dado, por fin, el visto bueno a Asraf Beno como parte de la familia.

Kiko, que siempre ha mostrado el buen rollo que le une a Omar Montes, ex pareja de su hermana y gran enemigo de Asraf, parece que, por fin, ha dado una oportunidad a Asraf como 'cuñado'. Algo que han demostrado a través de un 'story' en Instagram. El encargado de subir la foto ha sido el modelo, en el que se veía lo buena relación que une a Asraf y Kiko dando visibilidad a una campaña solidaria. El vídeo se ha grabado en Cantora, casa de Isabel Pantoja, donde toda la familia está disfrutando de unos días muy agradables.

Y es que parece que los desencuentros entre los hermanos ya han quedado completamente atrás. Una noticia que seguro hace muy feliz a la tonadillera, que estrenará en otoño 'Idol Kids', lo que supone su vuelta a la televisión tras participar en 'Supervivientes 2019'. A pesar de que el confinamiento no ha sido fácil para Isabel, el buen rollo entre sus hijos seguro que lo hace todo más sencillo.

