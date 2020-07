La cantante ha decidido 'aumentar' la familia.

Aitana tiene una relación con el actor Miguel Ángel Bernardeau desde hace ya bastante tiempo.

Aitana está pasando uno de los momentos más dulces de su vida, y es que, desde que salió de 'Operación Triunfo', a la cantante no le pueden ir mejor las cosas. La artista se ha consolidado como una de las cantantes más exitosas de nuestro país. De hecho, todas las canciones que saca se convierten en número uno en muy pocas horas. No obstante, no solo en el plano profesional le va bien, en el plano personal a la intérprete la vida también le sonríe. Aitana Ocaña tiene una relación con el actor Miguel Ángel Bernardeau desde hace ya bastante tiempo. Ahora, la joven ha decidido 'aumentar' la familia...

Aitana ha querido presentar por todo lo alto a su más de un millón de seguidores en Instagram a su nueva perrita. “Ella es Sopa (o Sopita), tiene aproximadamente dos meses, se duerme donde pilla y, sobre todo, donde tendría que hacer pis (el empapador). Ella se cree que es su cama”, escribió en la foto de su nueva mascota. Vamos que Aitana y Miguel Ángel ya pueden presumir de su primera 'hija'.

Los tortolitos son la pareja de moda. Tras pasar el confinamiento juntos en Ibiza, la pareja está más enamorada que nunca. Y es que Ocaña puede presumir de ser una más en la familia del actor de 'Élite'. De hecho, pudimos ver a Ana Duato pasear por la playa junto a su nuera. Una imágenes que demuestran que se llevan a las mil maravillas.

