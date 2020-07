María Isabel estrena single junto a Juan Magán.

¿Tiene ganas María Isabel de regresar a 'Tu cara me suena'?

¿Volvería a participar en 'Eurovisión' tras su exitoso 'Antes muerta que sencilla'?

María Isabel está en el mejor momento de su carrera profesional, y es que la andaluza vuelve a la música por la puerta grande. Lejos ha quedado ya esa pequeña niña que nos conquistó en el festival de 'Eurojunior', donde ganó con uno de sus mayores éxito. Ahora, María Isabel, de 25 años, estrena nuevo single con Juan Magán, 'Esa carita'. Un nueva canción que estamos seguro que va a arrasar durante el verano por sus toques frescos y festivaleros.

En los últimos meses, hemos podido ver a la andaluza en el 'talent show' de Antena 3, 'Tu cara me suena', donde no solo ha demostrado ser una cantante brillante, sino que también ha imitado como nadie. Y es que en la primera etapa la joven ha imitado a grandes artistas como Lola Índigo, Natti Natasha o Karol G, entre otras muchas.



A pesar de la cancelación del concurso por culpa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el programa volverá por todo lo alto dentro de unos meses, en el que, por supuesto, María Isabel estará presente. Pero, ¿tiene ganas María Isabel de regresar al programa? ¿Qué retos le quedan por cumplir en su carrera? ¿Volvería a participar en 'Eurovisión' tras su exitoso 'Antes muerta que sencilla'? Para conocer todas estas respuestas, ¡dale al play!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.