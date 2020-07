Tras meses buscando desesperada y sin éxito casa nueva, Susana Molina por fin ha encontrado el hogar de sus sueños.

La influencer está muy emocionada con el piso de alquiler al que está a punto de mudarse.

a los cuatro vientos y loca de contenta desde su canal de Mtmad. La súper amigui de Anabel Pantoja ha confesado que este año ha sido muy duro y por eso poder contar esta buena nueva la tiene de lo más emocionada.

Después de meses visitando pisos, sufriendo una decepción tras otra, de repente, gracias a un amigo, encontró el que será su nuevo hogar, un pisazo de alquiler que tiene todo lo que buscaba. Aún así, la influencer es muy exigente así que se ha embarcado en alguna que otra obra y ha contratado a una decoradora para que “todo esté perfecto”. Pero está tan contenta que no ha podido esperar a que esté todo listo y ya nos ha enseñado cómo es su nueva casa en su canal de Mtmad.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

“Estaba súper agobiada, todo me salía mal y entonces un amigo me llamó para ofrecerme su piso. Creo que es cosa del destino”, explica Susana que está como niña con zapatos nuevos. Y normal que esté tan contenta porque su nueva casa es lo que ella anhelaba. “Buscaba una casa que no fuera muy moderna porque no me gustan las casas todo blancas, minimalista que yo llamo casa futbolista. Esta casa es más bien antigua, los techos súper altos, tiene carácter”, cuenta con una sonrisa.

Mtmad

Pero además de dos habitaciones, dos baños, salón y cocina, la nueva casa de Susana Molina tiene todo lo necesario para ser la oficina de trabajo perfecta para una influencer. Y es que, por ejemplo, tiene mucha luz natural y una zona con un balcón perfecta para grabar sus vídeos y stories según ha explicado.

Mtmad

Y no solo eso, sino que el pisazo de Susana tiene algo que ella quería con todas sus fuerzas, ¡un vestidor! “Voy a tener una zona de vestidor y así puedo enseñaros más mi ropa, mis looks y cómo tengo organizado todo,” explica sin poder ocultar la emoción. Aunque eso sí, por ahora, hay que echarle imaginación porque aún está todo sin terminar.



Mtmad

“Os voy a enseñar poquito porque una decoradora me está decorando toda la casa porque me apetecer sentirlo mía y hacer las cosas a mi gusto. Quiero que todo esté a la perfección”, cuenta Susana que confiesa que este nuevo paso le “hace muy feliz. Poco a poco estoy volviendo a ser yo y el cambio de piso me va a venir súper bien, nueva etapa, nuevas energías y nuevos recuerdos”

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vale sí, pero cómo será la nueva casa de la ex de Gonzalo Montoya y amiga de Cepeda cuando la decoradora termine con ella. Pues Susana nos da algunas pistas: “Me gusta todo lo que es madera, mucha planta, color, mucho espejo, esparto... Quiero que mi casa sea todo acogedor”. No sé tú, pero aquí estamos deseando que se mude ya y nos haga el tour house prometido para ver el resultado final.

Special Summer Bañador bandeau Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Mono de punto Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Pantalón culotte Adolfo Domínguez 108 € - 49 € COMPRAR Bikini triángulo ETAM Sujetador ( 29,99 € - 19,99 €) COMPRAR



Braguita ( 16,99 € - 9,99 €) COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.